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20 минут назад

Врач рассказал, почему не стоит пить молоко: видео

Стелла Шмель

Вокруг пользы коровьего молоко очень много споров среди медиков и ученых. Врач Сергей Малоземов рассказал, кому точно не стоит его пить.

Все дело в том, что содержащийся в молоке элемент, молочный сахар, расщепляется в организме благодаря специальному ферменту. И у людей старше трех лет он может вырабатываться не всегда, что приводит к непереносимости лактозы.

Более подробно о том, кто не переносит лактозу, и как проверить себя на непереносимость, смотрите в видео.

Ранее мы показывали ролик врача о том, что надо есть при камнях в желчном пузыре.

Болезни и лекарства,Видео,Сергей Малоземов,
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