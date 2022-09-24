Врач рассказал, почему не стоит пить молоко: видео

Вокруг пользы коровьего молоко очень много споров среди медиков и ученых. Врач Сергей Малоземов рассказал, кому точно не стоит его пить.

Все дело в том, что содержащийся в молоке элемент, молочный сахар, расщепляется в организме благодаря специальному ферменту. И у людей старше трех лет он может вырабатываться не всегда, что приводит к непереносимости лактозы.

Более подробно о том, кто не переносит лактозу, и как проверить себя на непереносимость, смотрите в видео.