Какие симптомы указывают на ревматоидный артрит: видео

Ревматоидный артрит - это хроническое воспалительное заболевание суставов. Как правило, оно встречается у людей в возрасте 45-65 лет. При этом у женщин в 2-3 раза чаще, чем у мужчин. Согласно статистике, продолжительность жизни пациента с данным диагнозом на 10-15 лет меньше, чем в среднем у населения. А при несвоевременном лечении около 30% людей с ревматоидным артритом становятся нетрудоспособными в течение первых 10 лет заболевания. Поэтому очень важно вовремя распознать его наличие и обратиться к специалистам. Какие симптомы указывают на ревматоидный артрит?