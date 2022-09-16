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1 час назад

Какие симптомы указывают на ревматоидный артрит: видео

Мира Маркина

Ревматоидный артрит - это хроническое воспалительное заболевание суставов. Как правило, оно встречается у людей в возрасте 45-65 лет. При этом у женщин в 2-3 раза чаще, чем у мужчин. Согласно статистике, продолжительность жизни пациента с данным диагнозом на 10-15 лет меньше, чем в среднем у населения. А при несвоевременном лечении около 30% людей с ревматоидным артритом становятся нетрудоспособными в течение первых 10 лет заболевания. Поэтому очень важно вовремя распознать его наличие и обратиться к специалистам. Какие симптомы указывают на ревматоидный артрит?

Врач Роман Леончук в своем TikTok-аккаунте (@romanleonchul) рассказал, что среди частых признаков заболевания - припухлость трех и более суставов. Также поводом проконсультироваться у медика и пройти обследование является утренняя скованность в течение часа.

Смотрите видео, чтобы узнать о других симптомах ревматоидного артрита.

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