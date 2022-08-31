Погода в последние годы бывает настолько непредсказуема, что после шорт и босоножек нам может вдруг понадобиться теплое пальто. Так и в этом сезоне, после жаркого августа молниеносно наступила холодная осень, а столбик термометра за сутки опустился на 10 градусов.

Конечно, это влияет не только на наше настроение и планы, но и на здоровье. Кто-то чувствует, как "взрывается" голова, у кого-то болят ноги, кто-то мучается от скачков давления. Смотрите видео о том, почему так происходит и как бороться с метеозависимостью.