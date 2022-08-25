Врачи утверждают, что головную боль терпеть нельзя. Это действительно так, ведь спазм сильно вредит и провоцирует еще больше дискомфорта. Однако люди с частыми болями не любят регулярно прибегать к приему лекарственных препаратов.

В таком случае можно воспользоваться народной или восточной. Вторая предполагает то, что вы можете воздействовать на свой организм с помощью определенных точек на теле. Врач-терапевт Александр Палапаниди показал, куда нужно нажимать при головной боли. Смотрите видео и узнайте, какая точка поможет избавиться от неприятных ощущений.