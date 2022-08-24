Невролог рассказала об особенностях громоподобной головной боли

О том, как выражается громоподобная боль в голове и чем ее лечить рассказала врач-невролог, вегетолог Елена Беленко изданию aif.ru.

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По словам эксперта, громоподобной называют внезапную сильную боль в голове. С первых минут проявления она отличается высокой интенсивностью.

Врач рекомендует при появлении такой боли сразу обратиться к врачу, чтобы оценить характер боли, скорость ее нарастания, выявить возможные провоцирующие факторы.

По словам эксперта, провоцировать такую боль могут в том числе: повышенное давление, употребление алкоголя, прием лекарств, системные заболевания.

Специалист-невролог проводит осмотр с помощью неврологического молоточка и назначает КТ, если это необходимо.