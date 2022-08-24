Кардиологи рассказали, сколько минут в день нужно ходить, чтобы продлить жизнь

Чтобы продлить годы жизни, восьмидесятилетним людям необходимо ходить по 10 минут в день. Об этом говорят ученые Европейского общества кардиологов, чье исследование будет представлено на Конгрессе ESC 2022.

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Согласно исследованию, представленному на конгрессе ESC 2022, один час ходьбы в неделю связан с большей продолжительностью жизни у людей в возрасте 85 лет и старше .

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Кроме того, независимо от возраста, взрослым рекомендуется не менее 150 минут в неделю заниматься упражнениями с умеренной интенсивностью или 75 минут в неделю высокой интенсивностью.

Однако у взрослых продолжительность сидячего образа жизни имеет тенденцию к увеличению, в то время как объем физической активности снижается.

«По мере старения взрослые с меньшей вероятностью выполняют рекомендации по активности...

Наше исследование показывает, что ходьба не менее одного часа каждую неделю полезна для людей в возрасте 85 лет и старше. Проще говоря, гуляйте по 10 минут каждый день», — сказал автор исследования доктор Му-Ньюн Джин из больницы Сангье Пайк Университета Индже, Сеул.

В этом исследовании изучалась связь между ходьбой и рисками смертности от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний среди взрослых в возрасте 85 лет и старше. Исследователи использовали информацию из базы данных Senior Корейской национальной службы медицинского страхования (NHIS). В исследовании приняли участие 7047 взрослых в возрасте 85 лет и старше, прошедших Корейскую национальную программу скрининга здоровья.

Средний возраст участников составил 87 лет, 4813 (68,3%) женщин. Участники были разделены на пять групп в зависимости от времени, которое они тратили на ходьбу в медленном темпе в неделю. Около 4051 (57,5%) участников не ходили медленно, 597 (8,5%) ходили менее одного часа, 849 (12,0%) ходили от одного до двух часов, 610 (8,7%) шли от двух до трех часов и 940 (13,3%) ) гуляли более трех часов в неделю.

Из всей исследуемой популяции, состоящей из 7047 взрослых, 1037 (14,7%) участников занимались физической активностью умеренной интенсивности, а 773 (10,9%) — высокой интенсивностью. Только 538 участников (7,6%) соответствовали рекомендациям по физической активности от умеренной до высокой интенсивности. Из 2996 участников, которые каждую неделю ходили в медленном темпе, 999 (33%) также занимались физической активностью умеренной или высокой интенсивности.

Исследователи проанализировали связь между ходьбой, смертностью от всех причин и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний обращая внимание на энергию, затрачиваемую на физическую активность средней и высокой интенсивности. По сравнению с неактивными людьми, у тех, кто ходил не менее одного часа в неделю (т.е. три самых высоких категории ходьбы), относительный риск смертности от всех причин и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний был на 40% и 39% ниже соответственно.