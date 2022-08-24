Врач рассказал, какие заболевания обостряются в жару

"В жару мы боимся двух основных проблем: тепловой удар и солнечный удар. Мы говорим о том, что часть заболеваний могут переходить из стадии ремиссии в стадию обострения. Например, сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, стенокардия



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"