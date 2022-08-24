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45 минут назад

Врач рассказал, какие заболевания обостряются в жару

Диана Товсепова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Далеко не каждый россиянин спокойно переносит жаркую погоду — духота на улицах и в домах, бессонные ночи, комары значительно усложняют многим жизнь.

Врач рассказал, какие заболевания обостряются в жару
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Как объяснил "Рамблеру" врач-кардиолог Денис Прокофьев, в жару могут обостряться многие болезни.

"В жару мы боимся двух основных проблем: тепловой удар и солнечный удар. Мы говорим о том, что часть заболеваний могут переходить из стадии ремиссии в стадию обострения. Например, сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, стенокардия
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

По словам специалиста, это связано с изменением кровотока, который обусловлен изменением терморегуляции.

Жарким летом также обостряются кожные болезни.

"Вторая группа заболеваний - кожные. Летом выделяется достаточно много пота, из-за этого происходит закупорка сальных желез".
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Еще одна проблема связана с сахарным диабетом.

"Это возникает из-за обезвоживания организма, поэтому очень важно пить достаточно воды. Если этого не делать, возможен риск обострений: от гипокомы до повышенных сахаров сахарного диабета."
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Ранее мы писали о том, какие лекарства нельзя употреблять одновременно.

Болезни и лекарства,
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