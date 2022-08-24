Врач рассказал, какие заболевания обостряются в жару

Далеко не каждый россиянин спокойно переносит жаркую погоду — духота на улицах и в домах, бессонные ночи, комары значительно усложняют многим жизнь.
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Как объяснил "Рамблеру" врач-кардиолог Денис Прокофьев, в жару могут обостряться многие болезни.
"В жару мы боимся двух основных проблем: тепловой удар и солнечный удар. Мы говорим о том, что часть заболеваний могут переходить из стадии ремиссии в стадию обострения. Например, сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, стенокардия