Какие лекарства нельзя употреблять одновременно

Далеко не все читают инструкции к лекарствам и перечень побочных эффектов, однако это крайне важно. Ведь дело может быть не только в аллергических реакциях, но и в несовместимости препаратов, если вы принимаете сразу несколько. «Рамблер» поговорил с экспертом и узнал, какие лекарственные средства запрещено принимать одновременно.