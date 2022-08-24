Какие лекарства нельзя употреблять одновременно

Далеко не все читают инструкции к лекарствам и перечень побочных эффектов, однако это крайне важно. Ведь дело может быть не только в аллергических реакциях, но и в несовместимости препаратов, если вы принимаете сразу несколько. «Рамблер» поговорил с экспертом и узнал, какие лекарственные средства запрещено принимать одновременно.
Очень актуальна эта тема для пациентов, которые страдают гипертонической болезнью.
Есть такой препарат - блокатор кальциевых каналов - веропамил. Он снижает давление и замедляет сердцебиение. Этот препарат категорически нельзя принимать с препаратами группы бета-локаторов (любые препараты с окончанием на -лол), которые тоже используются гипертониками для снижения артериального давления. Если эти два препарата принимать одновременно, можно вызвать выраженную брадикардия вплоть до остановки сердечной деятельности.