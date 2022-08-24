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1 час назад

Какие лекарства нельзя употреблять одновременно

Мира Маркина
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Далеко не все читают инструкции к лекарствам и перечень побочных эффектов, однако это крайне важно. Ведь дело может быть не только в аллергических реакциях, но и в несовместимости препаратов, если вы принимаете сразу несколько. «Рамблер» поговорил с экспертом и узнал, какие лекарственные средства запрещено принимать одновременно.

Какие лекарства нельзя употреблять одновременно
Фото: UnsplashUnsplash
Любой лекарственный препарат, который мы принимаем, может вызывать побочные реакции. Один из примеров, когда определенный препарат инактивирует действие другого - совместный прием пероральных контрацептивов и антибактериальных препаратов. По той причине, что антибактериальные препараты иногда стимулируют работу печени, тем самым гормоны, которые используются в контрацептивах, быстрее разрушаются, и вероятность забеременеть в связи с этим возрастает.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург
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Очень актуальна эта тема для пациентов, которые страдают гипертонической болезнью.

Есть такой препарат - блокатор кальциевых каналов - веропамил. Он снижает давление и замедляет сердцебиение. Этот препарат категорически нельзя принимать с препаратами группы бета-локаторов (любые препараты с окончанием на -лол), которые тоже используются гипертониками для снижения артериального давления. Если эти два препарата принимать одновременно, можно вызвать выраженную брадикардия вплоть до остановки сердечной деятельности.

Еще одно сочетание. Если на фоне варфарина, который разжижает кровь, принимать группу НПВС, то риск возможного кровотечения возрастает. Такой известный препарат как ингибитор АПФ (каптоприл, капотен) нельзя принимать со спиронолактоном. В этом существует риск повышения содержания калия в крови, тем самым можно спровоцировать нарушение сердечного ритма.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург
Болезни и лекарства,Максим Елисеев,
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