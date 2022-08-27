Если отбросить все объяснения и медицинские термины, астигматизмом можно назвать отсутствие у человека точки, на которой он может сфокусироваться. Таким образом, больной астигматизмом видит все довольно размыто.

Существует несколько симптомов астигмазима, но окончательный диагноз может поставить исключительно врач-офтальмолог. Он также выпишет вам рецепт на очки или линзы, которые стоит носить при астигматизме.

В своем видео оптометрист Анна Ямалиева @yamalieva.aaa показывает, как видят мир люди с астигматизмом. Так, например, стоит заподозрить у себя болезнь, если ночью вы видите фонари с продолговатыми бликами. Об этом и других симптомах смотрите в видео.