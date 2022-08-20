Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+31° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
20 минут назад

Как понять, что у вас густая кровь: видео

Мария Каткова

Слишком густая кровь опасна тем, что она хуже перемещается по организму, не наполняет сосуды и не питает органы. Из-за этого симптома могут появиться тромбы, а также возрастает риск инфаркта или инсульта.

Для лечения и постановки диагноза, а также для выявления причин, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Он выяснит первопричину этого симптома и назначит лечение в соответствии с вашим состоянием.

Определить то, что кровь густая, можно по анализу, а также по симптомам, которые назвал в своем видео в TikTok флеболог Андрей Авакян. Например, если у вас постоянно холодные ноги и руки, это может говорить о том, что кровь плохо циркулирует по организму. Эти и другие симптомы смотрите в видео.

Ранее сообщалось, какие симптомы после укола должны насторожить.

Болезни и лекарства,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители