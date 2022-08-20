Слишком густая кровь опасна тем, что она хуже перемещается по организму, не наполняет сосуды и не питает органы. Из-за этого симптома могут появиться тромбы, а также возрастает риск инфаркта или инсульта.

Для лечения и постановки диагноза, а также для выявления причин, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Он выяснит первопричину этого симптома и назначит лечение в соответствии с вашим состоянием.

Определить то, что кровь густая, можно по анализу, а также по симптомам, которые назвал в своем видео в TikTok флеболог Андрей Авакян. Например, если у вас постоянно холодные ноги и руки, это может говорить о том, что кровь плохо циркулирует по организму. Эти и другие симптомы смотрите в видео.