Какие симптомы после укола должны насторожить

Многие опасаются уколов, но, как правило, данная процедура вполне безопасна. Однако порой случается так, что на месте введения иглы возникают симптомы, которые нельзя игнорировать. Подробнее о них "Рамблеру" рассказал врач Денис Прокофьев.
По словам эксперта, если в месте укола появилось плотное образование, стоит насторожиться:
Другое осложнение связано с занесением бактерий в инъекцию. Такое происходит, если не были соблюдены условия стерильности. Чтобы избежать инфекции, врач посоветовал тщательно следить за тем, чтобы врачи использовали стерильные инструменты и перчатки.
При инфекции кожа становится красной вплоть до некроза ткани. В данном случае нужно немедленно обратиться к хирургу.
Прокофьев также перечислил еще несколько опасностей, связанных с уколами:
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что иммунолог рассказала, какие прививки сделать к осени.