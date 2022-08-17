Какие симптомы после укола должны насторожить

"Еще одна проблема, когда при введении инъекции, человек попадает в сосуд, и возникает гематома. В этом случае необходимо использовать мази с содержанием гепарина.

Еще одна проблема - когда ломается иголка. Здесь необходимо достать ее, если сделать это не получается, человек должен обратиться в травмпункт. Это очень болезненное состояние, поэтому нужно помнить, что инъекции делаются лежа в полурасслабленном состоянии".

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"