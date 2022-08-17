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2 часа назад

Какие симптомы после укола должны насторожить

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Многие опасаются уколов, но, как правило, данная процедура вполне безопасна. Однако порой случается так, что на месте введения иглы возникают симптомы, которые нельзя игнорировать. Подробнее о них "Рамблеру" рассказал врач Денис Прокофьев.

Какие симптомы после укола должны насторожить
Фото: Unsplash Unsplash

По словам эксперта, если в месте укола появилось плотное образование, стоит насторожиться:

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"Самые частые осложнения связаны с тем, что сделан не на нужную глубину, и в результате раствор попадает в подкожно-жировой слой или под кожу. В результате формируется плотное образование. Здесь рекомендован спиртовой компресс с использованием мази левомеколь. Если эту проблему оставить без внимания, потребуется операция по извлечению абсцесса".
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Другое осложнение связано с занесением бактерий в инъекцию. Такое происходит, если не были соблюдены условия стерильности. Чтобы избежать инфекции, врач посоветовал тщательно следить за тем, чтобы врачи использовали стерильные инструменты и перчатки.

При инфекции кожа становится красной вплоть до некроза ткани. В данном случае нужно немедленно обратиться к хирургу.

Прокофьев также перечислил еще несколько опасностей, связанных с уколами:

"Еще одна проблема, когда при введении инъекции, человек попадает в сосуд, и возникает гематома. В этом случае необходимо использовать мази с содержанием гепарина.
Еще одна проблема - когда ломается иголка. Здесь необходимо достать ее, если сделать это не получается, человек должен обратиться в травмпункт. Это очень болезненное состояние, поэтому нужно помнить, что инъекции делаются лежа в полурасслабленном состоянии".
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что иммунолог рассказала, какие прививки сделать к осени.

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