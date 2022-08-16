Иммунолог рассказала, какие прививки нужно сделать к осени

Иммунолог и терапевт Ирина Ярцева перечислила прививки, которые нужно сделать к осени жителям России. Об этом сообщает Primepress.

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Врач пояснила, что самой главной "осенней" прививкой можно считать вакцину от гриппа. Она отметила, что этой осенью нужно ожидать рост заболеваемости. В прошлые годы он был ниже, так как были введены карантинные меры.

Она посоветовала поставить вакцину от пневмококка тем, кто находится в группе риска и тем, у кого есть к этому показания. Прививку нужно делать в определенном возрасте, а также тем, кто имеет вредные привычки и страдающим от хронических заболеваний легких.

Ярцева отметила, что не стоит забывать про вакцину от коронавируса. Ее нужно поставить и ревакцинироваться в соответствии с календарем. Однако перед прививкой нужно проконсультироваться с терапевтом.