Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Иммунолог рассказала, какие прививки нужно сделать к осени

Мария Каткова

Иммунолог и терапевт Ирина Ярцева перечислила прививки, которые нужно сделать к осени жителям России. Об этом сообщает Primepress.

Иммунолог рассказала, какие прививки нужно сделать к осени
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Врач пояснила, что самой главной "осенней" прививкой можно считать вакцину от гриппа. Она отметила, что этой осенью нужно ожидать рост заболеваемости. В прошлые годы он был ниже, так как были введены карантинные меры.

Она посоветовала поставить вакцину от пневмококка тем, кто находится в группе риска и тем, у кого есть к этому показания. Прививку нужно делать в определенном возрасте, а также тем, кто имеет вредные привычки и страдающим от хронических заболеваний легких.

Ярцева отметила, что не стоит забывать про вакцину от коронавируса. Ее нужно поставить и ревакцинироваться в соответствии с календарем. Однако перед прививкой нужно проконсультироваться с терапевтом.

Ранее сообщалось, что спрогнозировано распространение штамма “кентавр” в России.

Новости,Ирина Ярцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители