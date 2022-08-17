Врач раскрыла неожиданную опасность малинового варенья

Диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, какой вред может нанести организму малиновое варенье.
По словам медика, частое употребление этого десерта вредит не только зубам, но и желудочно-кишечному тракту:
"Витамины в составе малины будут сглажены той степенью негатива, которую сахар может вызвать в период заболевания".
Королева подчеркнула – даже если малиновое варенье улучшит самочувствие при ОРВИ, оно может пагубно отразиться на ЖКТ:
"Малиновое варенье способно ухудшить состояние микробиома кишечника, где начнут себя проявлять в большей степени кандидозные факторы. То есть увеличится количество бактерий в виде грибов, которые очень любят сладкое. Увеличится патогенная флора, что будет не на пользу здоровью и иммунитету".
Эксперт посоветовала употреблять малину в сезон без сахара, а также замораживать ее. Так она принесет куда больше пользы, чем варенье:
"Когда мы употребляем малину в сезон, мы получаем не только высокую степень пользы, но и растительную клетчатку, которая поддерживает работу кишечника, позволяет человеку обеспечить профилактику ненужных проблем. Малина очень полезна как самостоятельный продукт".
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