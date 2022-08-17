Врач раскрыла неожиданную опасность малинового варенья

"Малиновое варенье способно ухудшить состояние микробиома кишечника, где начнут себя проявлять в большей степени кандидозные факторы. То есть увеличится количество бактерий в виде грибов, которые очень любят сладкое. Увеличится патогенная флора, что будет не на пользу здоровью и иммунитету".