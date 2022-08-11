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1 час назад

Эксперт раскрыл причины облысения летом

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Врач Денис Прокофьев в беседе с "Рамблером" объяснил, что может приводить к облысению в летний сезон.

Эксперт раскрыл причины облысения летом
Фото: unsplashunsplash

По словам эксперта, любителям головных уборов летом следует быть осторожней:

"Летом основная задача - не создавать ни в коем случае парникового эффекта между кожей головы и головным убором, который вы носите для защиты от солнца. Потому что на голове есть большое количество сальных желёз, и если будет создан парниковый эффект, это негативно скажется на структуре волоса и волосяных фолликулах".
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Вдобавок к этому Прокофьев призвал отказаться от стайлинговых средств летом, потому что они также могут навредить волосам:

"С учетом того, что летом есть воздействие высоких температур, рекомендую снизить потребление лаков, гелей для волос, - все это чревато усилением химии, которая входит в состав средств".
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о заболеваниях, которые особенно опасны летом.

Болезни и лекарства,
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