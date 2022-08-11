Эксперт раскрыл причины облысения летом

"Летом основная задача - не создавать ни в коем случае парникового эффекта между кожей головы и головным убором, который вы носите для защиты от солнца. Потому что на голове есть большое количество сальных желёз, и если будет создан парниковый эффект, это негативно скажется на структуре волоса и волосяных фолликулах".

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"