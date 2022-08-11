Эксперт раскрыл причины облысения летом

Врач Денис Прокофьев в беседе с "Рамблером" объяснил, что может приводить к облысению в летний сезон.
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По словам эксперта, любителям головных уборов летом следует быть осторожней:
"Летом основная задача - не создавать ни в коем случае парникового эффекта между кожей головы и головным убором, который вы носите для защиты от солнца. Потому что на голове есть большое количество сальных желёз, и если будет создан парниковый эффект, это негативно скажется на структуре волоса и волосяных фолликулах".