Врач перечислил заболевания, особенно опасные летом

«Сальмонеллы легко размножаются на продуктах, которые уже приготовлены, поэтому очень важно соблюдать правила их хранения. Если вы отправились на дачу и ехали три-четыре часа, готовые продукты и полуфабрикаты — например, фарш — могут стать опасными для вашего здоровья и привести к пищевым отравлениям. Такая еда имеет ограниченный срок годности и не должна слишком долго находиться вне холодильника», — предупредила врач.