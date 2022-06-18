Врач перечислил заболевания, особенно опасные летом

Из-за чрезмерной активности вирусов и бактерий в теплое время года заболеть легче. Главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко рассказала в интервью радио Sputnik, какие заболевания встречаются летом чаще всего.
На отдыхе легче всего столкнуться с острой кишечной инфекцией, предупредила эксперт.
«Наш "любимый" ротавирус чаще встречается именно летом, когда мы едем в какие-то теплые края. Он хорошо передается через водную среду — в бассейнах или природных водоемах», — подчеркнула Романенко.
Эксперт рекомендовала не купаться там, где это запрещено. Поскольку в некоторых водоемах могут быть бактерии-возбудители холеры.
С сальмонеллезом летом сталкиваются не менее редко.
«Сальмонеллы легко размножаются на продуктах, которые уже приготовлены, поэтому очень важно соблюдать правила их хранения. Если вы отправились на дачу и ехали три-четыре часа, готовые продукты и полуфабрикаты — например, фарш — могут стать опасными для вашего здоровья и привести к пищевым отравлениям. Такая еда имеет ограниченный срок годности и не должна слишком долго находиться вне холодильника», — предупредила врач.
Нередко в летний период застают врасплох россиян и простудные заболевания вследствие переохлаждения из-за кондиционера.
«В жаркое время года температура в помещении и температура за окном не должны разниться больше чем на шесть-восемь градусов, в противном случае велик риск переохлаждения. Важно, чтобы холодный воздух из кондиционера не дул прямо на нас, безопасное расстояние — метр или два», — объяснила эксперт.
Употребление холодных напитков часто приводят к ангине, трахеиту, бронхиту, поскольку пищевод и трахея тесно соприкасаются. Татьяна Романенко рекомендовала во избежание неприятных последствие употреблять напитки, имеющие ту же температуру, что и тело человека.
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