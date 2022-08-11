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1 час назад

Малышева объяснила, как легко победить укачивание

Мира Маркина

Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева в своем Telegram-канале раскрыла способ, который поможет справиться с укачиванием. По словам медика, рекомендация будет актуальна для всех, кто использует водный транспорт в летний сезон.

Малышева объяснила, как легко победить укачивание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Малышева рекомендовала обратить внимание на специальные препараты:

"Это лекарства, блокирующие гистаминовые рецепторы. Их можно найти практически в любой аптеке".

По словам эксперта, таблетку нужно принимать до вступления на борт. Действовать она будет 3,5-4 часа.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Малышева раскрыла способ, как избавиться от головокружения.

Болезни и лекарства,Елена Малышева,
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