Малышева объяснила, как легко победить укачивание

Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева в своем Telegram-канале раскрыла способ, который поможет справиться с укачиванием. По словам медика, рекомендация будет актуальна для всех, кто использует водный транспорт в летний сезон.

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Малышева рекомендовала обратить внимание на специальные препараты:

"Это лекарства, блокирующие гистаминовые рецепторы. Их можно найти практически в любой аптеке".

По словам эксперта, таблетку нужно принимать до вступления на борт. Действовать она будет 3,5-4 часа.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Малышева раскрыла способ, как избавиться от головокружения.