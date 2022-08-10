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55 минут назад

Малышева раскрыла способы избавиться от головокружения

Мария Каткова

Елена Малышева, телеведущая и врач, рассказала, как избавиться от нескольких видов головокружения. Об этом она сообщила в новом выпуске программы "Жить здорово".

Малышева раскрыла способы избавиться от головокружения
Фото: кадр из видеокадр из видео

Терапевт рассказала, что головокружения появляются из-за смещения определенных частей тела в вестибулярном аппарате. От таких головокружений можно избавиться с помощью упражнений.

У некоторых людей возникают головокружения из-за смены положения тела. Чтобы этого не происходило, Малышева посоветовала сначала посидеть на кровати, а потом вставать на ноги.

Для корректной работы вестибулярного аппарата медик рекомендует делать маневр Эпли. Спустя несколько дней этого упражнения вестибулярный аппарат восстанавливается.

Ранее сообщалось, что кардиолог назвал нормальные показатели пульса.

Новости,Елена Малышева,
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