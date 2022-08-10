Малышева раскрыла способы избавиться от головокружения

Елена Малышева, телеведущая и врач, рассказала, как избавиться от нескольких видов головокружения. Об этом она сообщила в новом выпуске программы "Жить здорово".

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Терапевт рассказала, что головокружения появляются из-за смещения определенных частей тела в вестибулярном аппарате. От таких головокружений можно избавиться с помощью упражнений.

У некоторых людей возникают головокружения из-за смены положения тела. Чтобы этого не происходило, Малышева посоветовала сначала посидеть на кровати, а потом вставать на ноги.

Для корректной работы вестибулярного аппарата медик рекомендует делать маневр Эпли. Спустя несколько дней этого упражнения вестибулярный аппарат восстанавливается.