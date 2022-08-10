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2 часа назад

Кардиолог назвал нормальные показатели пульса

Мария Каткова

Юрий Беленков, кардиолог и доктор медицинских наук, рассказал, какую частоту сердечного ритма можно считать нормальной. Об этом сообщает Ura.ru.

Кардиолог назвал нормальные показатели пульса
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как отметил эксперт, при волнении пульс может быть от 110 до 120 ударов в минуту, и это нормально. Такое состояние может быть перед свиданием. При этом, если такой показатель сохраняется на протяжении дня или во время отдыха, то это может быть признаком того, что есть проблемы. Однако конкретный диагноз может поставить только врач.

Такой пульс появляется при сердечной недостаточности, гиперфункции щитовидки или воспалительных процессах. Однако врач не может поставить диагноз лишь по этому симптому.

Пульс с показателем ниже 40 также не является нормой. Чаще всего при таком симптоме пациенту выписывают кардиостимуляторы, но большую роль также играют и другие параметры. Например, то, в какое время дня снижается пульс, заболевания родственников, а также особенности здоровья конкретного человека.

Ранее сообщалось, что из-за употребления горячей пищи может появиться рак.

Новости,Юрий Беленков,
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