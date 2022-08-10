Кардиолог назвал нормальные показатели пульса

Как отметил эксперт, при волнении пульс может быть от 110 до 120 ударов в минуту, и это нормально. Такое состояние может быть перед свиданием. При этом, если такой показатель сохраняется на протяжении дня или во время отдыха, то это может быть признаком того, что есть проблемы. Однако конкретный диагноз может поставить только врач.