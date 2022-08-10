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2 часа назад

Из-за употребления горячей пищи может появиться рак

Мария Каткова

Врач-отоларинголог Светлана Зимина рассказала, что из-за употребления горячей еды может появиться онкология. Об этом сообщает Ura.ru.

Из-за употребления горячей пищи может появиться рак
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

У тех, кто часто злоупотребляет горячей пищей, в два раза чаще выявляют рак пищевода и полости рта, отметила эксперт. Зимина пояснила, что при контакте с горячей пищей на губах, в ротовой полости и ротоглотке появляются ожоги. Это замедляет работу рецепторов, отвечающих за вкус, а также повышает риск инфекции.

Кроме того, гораздо чаще в таком случае появляются воспаления, ткани становятся тоньше, из-за чего возникает риск проникновения канцерогенов в организм.

Слишком горячая температура блюд и напитков особенно противопоказана людям с язвой желудка, гастритом и гастроэзофагеальным рефлюксом. Зимина назвала оптимальной температуру блюд в 50-55 градусов.

Ранее сообщалось, что ученые заявили о смертельной опасности антипригарной посуды.

Новости,Светлана Зимина,
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