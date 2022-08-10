Из-за употребления горячей пищи может появиться рак

У тех, кто часто злоупотребляет горячей пищей, в два раза чаще выявляют рак пищевода и полости рта, отметила эксперт. Зимина пояснила, что при контакте с горячей пищей на губах, в ротовой полости и ротоглотке появляются ожоги. Это замедляет работу рецепторов, отвечающих за вкус, а также повышает риск инфекции.