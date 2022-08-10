Из-за употребления горячей пищи может появиться рак

Врач-отоларинголог Светлана Зимина рассказала, что из-за употребления горячей еды может появиться онкология. Об этом сообщает Ura.ru.
У тех, кто часто злоупотребляет горячей пищей, в два раза чаще выявляют рак пищевода и полости рта, отметила эксперт. Зимина пояснила, что при контакте с горячей пищей на губах, в ротовой полости и ротоглотке появляются ожоги. Это замедляет работу рецепторов, отвечающих за вкус, а также повышает риск инфекции.
Кроме того, гораздо чаще в таком случае появляются воспаления, ткани становятся тоньше, из-за чего возникает риск проникновения канцерогенов в организм.
Слишком горячая температура блюд и напитков особенно противопоказана людям с язвой желудка, гастритом и гастроэзофагеальным рефлюксом. Зимина назвала оптимальной температуру блюд в 50-55 градусов.
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