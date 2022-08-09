Ученые заявили о смертельной опасности антипригарной посуды

Специалисты Калифорнийского университета провели исследование и выявили связь между активным использованием фторсодержащих поверхностно-активных веществ (PFAS) и возникновением рака печени. Их выводы опубликованы в журнале JHEP Reports.

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Ученые проанализировали данные более двухсот тысяч людей. Их ранее собрали для эпидемиологического исследования, посвященного возникновению онкологии и других болезней. Затем специалисты отобрали 50 человек с раком печени в анамнезе и взяли у них образцы крови. Сравнив их с образцами, полученными у здоровых людей, ученые обнаружили, что в крови онкопациентов есть несколько типов PFAS. Они пришли к выводу: регулярное потребление этого вещества внутрь в четыре с половиной раза увеличивает риск развития рака печени.

PFAS, выяснили ученые, негативно сказывается на метаболизме глюкозы, аминокислот и желчной кислоты в печени. В результате возникают жировой гепатоз и раковые клетки.

Опасно то, что с PFAS мы регулярно сталкиваемся в быту. Это вещество есть в антипригарном покрытии посуды, его добавляют в свою продукцию производители декоративной и уходовой косметики, тканей и многого другого. PFAS имеют свойство накапливаться не только в окружающей среде, но и в человеческом организме, в частности, в печени.