Найден препарат для лечения алко- и наркозависимости

Ученые из России и США обнаружили положительное воздействие препарата цитизина на людей, имеющих распространенные зависимости. Результаты проведенного исследования опубликованы в медицинском журнале JAMA Network Open.

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В международную группу вошли специалисты из Бостонского медицинского центра и Медицинской школы Бостонского университета, Медицинского центра Университета Вандербильта (VUMC), Первого государственного медицинского университета имени Павлова в Санкт-Петербурге.

Участниками исследования стали 400 ВИЧ-инфицированных россиян. Они злоупотребляли табаком и алкоголем. В частности, выпивали в течение пяти или более дней в месяц и выкуривали не менее пяти сигарет ежедневно. Этих мужчин и женщин обязали принимать цитизин (или варениклин) и установили над ними наблюдение – в течение года. Лекарства были плацебо-контролируемыми, поэтому участники и исследователи не знали, кому какой препарат был назначен.

В ходе исследования ученые смогли выяснить, что при регулярном приеме препарата тяга к алкоголю снизилась три месяца спустя начала испытания, а к табаку – спустя полгода. Большего успеха в избавлении от алкозависимости достигли те, кто отказался от сигарет.

Пока о массовом лечении людей этим препаратом речи не идет. Поскольку ученым предстоит узнать о том, как препараты-агонисты никотиновых ацетилхолиновых рецепторов могут снижать добровольное потребление алкоголя. Существует предположение, что требуется стимуляция очень специфического типа рецепторов для избавления от зависимости. Важно отметить, что все три исследуемых препарата нацелены именно на эти рецепторы.