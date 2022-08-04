Врач раскрыл правду о “гене алкоголизма”

Эксперт отметил, что существующие исследования, касающиеся “гена алкоголизма” во многом противоречивы. Тем не менее отрицать вероятность того, что ребенок от зависимых родителей рано или поздно может столкнуться с такой же проблемой, нельзя. Даже в том случае, если он не воспитывался ими, а с раннего возраста находился в приемной семье, где не выпивают и такая форма поведения в принципе отсутствует, подчеркивает Максим Травкин.