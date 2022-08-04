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1 час назад

Врач раскрыл правду о “гене алкоголизма”

Мира Маркина
Максим Травкинэксперт

Формирование зависимости у ребенка от родителей-алкоголиков обусловлено несколькими факторами. Подробнее о них “Рамблеру” рассказал врач-нарколог Максим Травкин.

Врач раскрыл правду о “гене алкоголизма”
Фото: flickr.comflickr.com

Эксперт отметил, что существующие исследования, касающиеся “гена алкоголизма” во многом противоречивы. Тем не менее отрицать вероятность того, что ребенок от зависимых родителей рано или поздно может столкнуться с такой же проблемой, нельзя. Даже в том случае, если он не воспитывался ими, а с раннего возраста находился в приемной семье, где не выпивают и такая форма поведения в принципе отсутствует, подчеркивает Максим Травкин.

Поэтому я бы сказал, что в принципе зависимость может передаваться по наследству, другое дело, что проявиться она может не только в тяге к алкоголю. Может сформироваться игровая, наркотическая зависимости, либо развитие по типу зависимой личности, проявляющееся в отношениях с противоположным полом. Однозначно то, что зависимость передается по наследству. Но будет ли она алкогольной, лежит в плоскости ряда других факторов.
Максим Травкин
Максим ТравкинВрач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.

Одним из таких факторов эксперт назвал поведение родителей и окружающих. По мнению медика, от того, какие принципы и формы взаимодействия с алкоголем установлены в этих группах людей, зависит вероятность возникновения проблем у ребенка во взрослом возрасте. Она будет пропорционально расти.

Ранее мы писали о том, какие стадии алкоголизма существуют.

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