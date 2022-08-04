Врач раскрыл правду о “гене алкоголизма”

Формирование зависимости у ребенка от родителей-алкоголиков обусловлено несколькими факторами. Подробнее о них “Рамблеру” рассказал врач-нарколог Максим Травкин.
Эксперт отметил, что существующие исследования, касающиеся “гена алкоголизма” во многом противоречивы. Тем не менее отрицать вероятность того, что ребенок от зависимых родителей рано или поздно может столкнуться с такой же проблемой, нельзя. Даже в том случае, если он не воспитывался ими, а с раннего возраста находился в приемной семье, где не выпивают и такая форма поведения в принципе отсутствует, подчеркивает Максим Травкин.
Одним из таких факторов эксперт назвал поведение родителей и окружающих. По мнению медика, от того, какие принципы и формы взаимодействия с алкоголем установлены в этих группах людей, зависит вероятность возникновения проблем у ребенка во взрослом возрасте. Она будет пропорционально расти.
Ранее мы писали о том, какие стадии алкоголизма существуют.