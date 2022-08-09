Врач назвал аминокислоты для укрепления мужского здоровья

Аминокислота L-карнитин часто ассоциируется со спортсменами, так как используется ими для повышения собственной выносливости. И она же может помочь мужчинам укрепить сердечно-сосудистую систему, а также улучшить потенцию. По словам медика, L-карнитин влияет на качество и количество спермы, подвижность сперматозоидов. Поэтому часто мужчинам, желающим зачать ребенка, рекомендуют взять под контроль уровень этой аминокислоты в организме.