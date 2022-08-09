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2 часа назад

Врач назвал аминокислоты для укрепления мужского здоровья

Мира Маркина

Повысить потенцию и продлить половой акт можно с помощью приема полезных аминокислот. Названия органических соединений “Известиям” перечислил врач-андролог, уролог, кандидат медицинских наук Александр Данилов.

Врач назвал аминокислоты для укрепления мужского здоровья
Фото: unsplash.comunsplash.com

Аминокислота L-карнитин часто ассоциируется со спортсменами, так как используется ими для повышения собственной выносливости. И она же может помочь мужчинам укрепить сердечно-сосудистую систему, а также улучшить потенцию. По словам медика, L-карнитин влияет на качество и количество спермы, подвижность сперматозоидов. Поэтому часто мужчинам, желающим зачать ребенка, рекомендуют взять под контроль уровень этой аминокислоты в организме.

Аргинин в организме мужчины выполняет не менее важную функцию: он улучшает микроциркуляцию крови в области органов малого таза. От нее зависит эректильная функция и, как следствие, длительность полового акта.

Ранее мы рассказывали о том, из-за чего "заклинивает шею" и как лечить это состояние.

Болезни и лекарства,Александр Данилов,
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