"Заклинило шею": из-за чего такое происходит и как лечить

Многие хоть раз сталкивались с проблемой "заклинило шею". Нам редко удается до конца разобраться с причинами такой ситуации – чаще всего мы списываем проблему на "продуло где-то" или просто "неудобно спал – затекла". "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, что вызывает неприятные ощущения, которые мешают свободно и без боли поворачивать голову и как лечить такое состояние.
Когда мы говорим о проблемах, связанных с болью в шейном отделе позвоночника, мы понимаем, что вызвать их может много причин. Эпизоды этих приступов могут быть вызваны либо шейным спазмом, либо защемлением шейного нерва. Спазм действительно может вызывать неправильная поза во время сна, сон под кондиционером или открытым окном. В результате происходит возникновение неврита шейного нерва и мышечный спазм, потому что наши мышцы сокращаются под воздействием нервного импульса.