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46 минут назад

"Заклинило шею": из-за чего такое происходит и как лечить

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Многие хоть раз сталкивались с проблемой "заклинило шею". Нам редко удается до конца разобраться с причинами такой ситуации – чаще всего мы списываем проблему на "продуло где-то" или просто "неудобно спал – затекла". "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, что вызывает неприятные ощущения, которые мешают свободно и без боли поворачивать голову и как лечить такое состояние.

"Заклинило шею": из-за чего такое происходит и как лечить
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Когда мы говорим о проблемах, связанных с болью в шейном отделе позвоночника, мы понимаем, что вызвать их может много причин. Эпизоды этих приступов могут быть вызваны либо шейным спазмом, либо защемлением шейного нерва. Спазм действительно может вызывать неправильная поза во время сна, сон под кондиционером или открытым окном. В результате происходит возникновение неврита шейного нерва и мышечный спазм, потому что наши мышцы сокращаются под воздействием нервного импульса.

Первое, что нужно сделать, - снять воспаление и снять мышечный спазм. Здесь в комплексе выступают два препарата: миорелаксанты и НПВС. Обычно комбинация этих двух препаратов помогают снять боль. Если на протяжении более чем пяти дней боль остается, необходимо обратиться к врачу-неврологу. Они проводят обследование, назначают МРТ шейного отдела позвоночника и после этого уже определяют причину. Во многих случаях эта проблема связана с деструктивными нарушениями шейного отдела позвоночника. Также всем пациентам, которые с этим столкнулись, я бы рекомендовал легкое реабилитационное приспособление как мягкий воротник Шанса. Он берет на себя вес, который держит шейный отдел позвоночника и снимает нагрузку.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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