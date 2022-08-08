"Заклинило шею": из-за чего такое происходит и как лечить

Первое, что нужно сделать, - снять воспаление и снять мышечный спазм. Здесь в комплексе выступают два препарата: миорелаксанты и НПВС. Обычно комбинация этих двух препаратов помогают снять боль. Если на протяжении более чем пяти дней боль остается, необходимо обратиться к врачу-неврологу. Они проводят обследование, назначают МРТ шейного отдела позвоночника и после этого уже определяют причину. Во многих случаях эта проблема связана с деструктивными нарушениями шейного отдела позвоночника. Также всем пациентам, которые с этим столкнулись, я бы рекомендовал легкое реабилитационное приспособление как мягкий воротник Шанса. Он берет на себя вес, который держит шейный отдел позвоночника и снимает нагрузку.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"