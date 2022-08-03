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4 часа назад

Что будет, если часто пить обезболивающие от головы: видео

Мира Маркина

Если человек часто страдает от головных болей, он прибегает к обезболивающим препаратам. Но насколько это безопасно? Какие последствия могут быть от регулярного употребления таблеток?

Врач-невролог Алиса Коротина в своем TikTok-аккаунте рассказала, можно ли часто пить нестероидные противовоспалительные препараты и анальгетики. Так, по словам медика, лекарства снимают симптомы: головная боль действительно проходит. Однако ее причина не устраняется. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, нужно получить консультацию врача и пройти качественное обследование.

Кроме того, обезболивающие препараты при регулярном применении негативно сказываются на здоровье человека. Подробнее о том, чем это чревато, смотрите в видео.

Ранее врач-невролог рассказывала, как проявляется аура при мигрени.

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