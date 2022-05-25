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3 часа назад

Как проявляется аура при мигрени: видео

Катерина Саломе

По статистике, мигренью страдает приблизительно 20 процентов мирового населения. Неврологические симптомы, возникающие непосредственно перед приступом головной боли, называют аурой. Длится она, как правило, не дольше часа.

Существуют различные проявления ауры, но все они представляют собой своего рода нарушения. Врач-невролог Алиса Коротина выделила обонятельные, зрительные, звуковые и вкусовые инверсии. Кроме этого, существуют осязательные. Соответствующим роликом доктор поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Так, например, при зрительных аурах пациент будет жаловаться на возникновение ярких кругов, зигзагов или вспышек перед глазами. При осязательных тем временем возникают покалывания в теле или может онеметь кисть руки.

Как правило, сама по себе аура довольно безопасна. Тем не менее встречаются случаи, хоть и редко, когда при появлении неврологических симптомов может развиться мигренозный инсульт, для которого характерно выпадение поля зрения.

Смотрите также ролик о том, чем опасна болезнь Меньера.

Болезни и лекарства,Видео,
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