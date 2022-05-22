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55 минут назад

Чем опасна болезнь Меньера: видео

Катерина Саломе

Болезнь Меньера — заболевание, при котором в полости внутреннего уха образовывается избыточная жидкость. Средний возраст пациентов с этим диагнозом колеблется от 20 до 50 лет, но в некоторых случаях болезнь может встречаться и у детей.

Врач-невролог Алиса Коротина среди характерных для болезни Меньера симптомов выделила: заложенность одного или сразу двух ушей, звон, дискомфорт, шум в ушах и регулярные приступы головокружения. Соответсвующий ролик специалист опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

По словам эксперта, головокружение бывает настолько сильным, что пациент может потерять равновесие и упасть. Этот характерный симптом появляется из-за того, что именно полость внутреннего уха несет ответственность за пространственную ориентацию.

Примечательно, что по мере развития заболевания, с каждым новым приступом прогрессирует снижение остроты слуха. В конечном итоге, если никак не лечить болезнь Меньера, может развиться полная и необратимая глухота.

Смотрите также ролик о том, как восстановить речь после инсульта.

Болезни и лекарства,Видео,
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