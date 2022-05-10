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3 часа назад

Как восстановить речь после инсульта: видео

Катерина Саломе

По статистика, инсульт является вторым по частоте «убийцей» во всем мире. Тем, кому удается выжить после страшного недуга, приходится столкнуться с тяжелыми последствиями, среди которых наиболее часто встречается потеря речи. Врач-невролог с 18-летним стажем Алиса Коротина рассказала в своем TikTok-аккаунте, как восстановить речь после инсульта. По ее словам, существует простой дедовский метод.

Доктор рекомендует взять три чашки. В одну из них необходимо насыпать горох и смешать его с фасолью. Рядом необходимо поставить два оставшихся пустых сосуда и попросить перенесшего инсульт человека начать читать стихотворение в своем ритме и в силу своих возможностей.

Далее, по словам эксперта, пациенту необходимо одной рукой класть в пустую чашку фасоль, а другой рукой и, соответсвенно, в другую чашку — горох. При этом важно продолжать читать в процессе стихотворение. Как объяснила невролог, в это время активизируются те структуры мозга, которые были повреждены во время инсульта.

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Болезни и лекарства,Видео,
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