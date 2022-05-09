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16 минут назад

Почему заложенность в ушах – повод обратиться к врачу: видео

Мира Маркина

Болезнь Меньера – заболевание внутреннего уха, при котором в его полостях скапливается эндолимфа. Часто ее симптомы путают с отитом (воспалительным процессом в ушной раковине) и обострением вегетососудистой дистонии. Как не пропустить опасное заболевание в своем TikTok-блоге рассказала врач-невролог Алиса Коротина (@nevrolog_korotina).

Болезнь Меньера может протекать бессимптомно, но время от времени обостряться. В период эскалации пациент слышит звон и шум, а в некоторых случаях чувствует заложенность одного или двух ушей одновременно – вплоть до потери слуха. Регулярные приступы головокружения с потерей равновесия.

Помочь справиться с болезнью помогут лор и врач-невролог, подчеркнула автор ролика.

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Болезни и лекарства,Видео,
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