Почему люди много спят и не высыпаются: видео

Если вы спите нормальное количество часов, но все равно не высыпаетесь, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Врач-невролог Алиса Коротина в своем TikTok-аккаунте рассказала, почему так происходит.

По словам медика, есть две причины, по которым люди не высыпаются. Одна из них - это переутомление. При несвоевременной диагностике и оказании медицинской помощи это состояние может перерасти в невроз. Кроме того, при переутомлении у человека обостряются все хронические заболевания: часто обостряется гастрит, появляются проблемы с иммунитетом, возникает герпес на губах.