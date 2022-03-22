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2 часа назад

Почему люди много спят и не высыпаются: видео

Мира Маркина

Если вы спите нормальное количество часов, но все равно не высыпаетесь, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Врач-невролог Алиса Коротина в своем TikTok-аккаунте рассказала, почему так происходит.

По словам медика, есть две причины, по которым люди не высыпаются. Одна из них - это переутомление. При несвоевременной диагностике и оказании медицинской помощи это состояние может перерасти в невроз. Кроме того, при переутомлении у человека обостряются все хронические заболевания: часто обостряется гастрит, появляются проблемы с иммунитетом, возникает герпес на губах.

Смотрите видео, чтобы узнать об еще одной частой причине невысыпания.

Ранее мы рассказывали, зачем нам нужны мурашки на коже.

Болезни и лекарства,Видео,
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