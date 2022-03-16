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4 часа назад

Зачем нам нужны мурашки на коже: видео

Мира Маркина

Мурашки возникают на коже как рефлекторный ответ нервной системы. Это может быть реакцией на раздражение рецепторов, например, при холоде, или на возбуждение структур ЦНС, например, когда человек получает удовольствие от чего-либо.

Врач-невролог с 18-летним стажем Алиса Коротина рассказала в своем TikTok-аккаунте, что эта особенность досталась нам от предков. Однако у современного человека этот рефлекс утратил свое былое значение. Мурашки на коже являются, по словам медикам, рудиментом.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

Ранее мы рассказывали, почему людям снятся кошмары.

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