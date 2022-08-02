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46 минут назад

Психологический тест о том, что для вас важно в жизни: видео

Мария Каткова

Существует много простых психологических тестов, которые помогают человеку разобраться в себе и своих чувствах, когда он запутался. В таких приемах лучше всего работают ассоциации.

Психологи знают, как работает человеческий мозг, и как можно собрать из него всю необходимую информацию. Для того, чтобы тест смог достоверно помочь вам понять, чего вы хотите на самом деле, вам нужно сконцентрироваться, но отвечать на вопросы быстро и без раздумий. Видео с прохождением теста и результатами в своем TikTok-аккаунте поделился психолог Роман Галимов, который публикует под ником @roma_psycho. Расшифровка ответов на тест опубликована в конце видео.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили способ предсказать приближение деменции.

Болезни и лекарства,Видео,Роман Галимов,
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