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13 минут назад

Ученые обнаружили способ предсказать приближение деменции

Мария Иглина

Ученые из Чикагского медицинского университета в США нашли неожиданный способ предсказать деменцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Ученые обнаружили способ предсказать приближение деменции
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, по словам исследователей, резкое снижение обоняния может предсказать ухудшение когнитивных функций и развитие структурных изменений в мозге.

В ходе исследования, в котором приняли участие 515 пожилых людей, выяснилось, что быстрое ухудшение обоняния человека предсказывало появление нескольких признаков деменции и болезни Альцгеймера, в том числе уменьшение объема серого вещества в областях мозга, связанных с памятью.

"Мы смогли показать, что объем серого вещества в связанных с памятью областях мозга у людей с быстрым снижением обоняния был меньше по сравнению с участниками с менее выраженным снижением обоняния",

— поделился ведущий автор исследования доктор Джаянт М. Пинто.

Ранее было разработано вещество для лечения тяжелого воспаления легких.

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