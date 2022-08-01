Ученые обнаружили способ предсказать приближение деменции

Ученые из Чикагского медицинского университета в США нашли неожиданный способ предсказать деменцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.
Так, по словам исследователей, резкое снижение обоняния может предсказать ухудшение когнитивных функций и развитие структурных изменений в мозге.
В ходе исследования, в котором приняли участие 515 пожилых людей, выяснилось, что быстрое ухудшение обоняния человека предсказывало появление нескольких признаков деменции и болезни Альцгеймера, в том числе уменьшение объема серого вещества в областях мозга, связанных с памятью.
"Мы смогли показать, что объем серого вещества в связанных с памятью областях мозга у людей с быстрым снижением обоняния был меньше по сравнению с участниками с менее выраженным снижением обоняния",
— поделился ведущий автор исследования доктор Джаянт М. Пинто.