Врачи перечислили нетипичные симптомы инфаркта

По словам кардиолога, инфаркт миокарды развивается в результате тромбоза коронарной артерии. Типичным симптомом заболевания является болевой синдром — боль возникает в области грудины и может быть разной интенсивности. Но, как утверждает Дроганова, чаще всего она «отдает» в межлопаточное пространство, шею, левую руку.