Врачи перечислили нетипичные симптомы инфаркта

Терапевт Нэя Георгиева и кардиолог Анна Дроганова назвали основные признаки инфаркта. Их слова приводит «Лента.ру».
По словам кардиолога, инфаркт миокарды развивается в результате тромбоза коронарной артерии. Типичным симптомом заболевания является болевой синдром — боль возникает в области грудины и может быть разной интенсивности. Но, как утверждает Дроганова, чаще всего она «отдает» в межлопаточное пространство, шею, левую руку.
«По характеру боль при инфаркте миокарда жгущая, давящая, сжимающая. Но самое главное, что, в отличие от приступа стенокардии, она не проходит за несколько минут и может сопровождаться сильным страхом смерти, одышкой, ознобом и резкой слабостью»,
— заявила Анна Дроганова.
Георгиева, в свою очередь, перечислила неочевидные признаки. Среди них она выделила острые, резкие, «кинжальные» боли в области горла, пальцев рук, грудном отделе позвоночника и в области солнечного сплетения, челюсти.
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