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1 час назад

Врач раскрыла, что может провоцировать головную боль

Мира Маркина

Врач-терапевт Сайног Ирина рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут стать причиной возникновения болей в голове.

Врач раскрыла, что может провоцировать головную боль
Фото: unsplash.comunsplash.com

Специалист рассказала, что причин головной боли может быть много, однако ее никогда не стоит игнорировать, и в случае регулярных проблем обратиться к врачу-неврологу, так как боли могут быть симптомом какого-либо серьезного заболевания.

Основными факторами появлений болей в голове являются изменения погодных условий: палящее солнце, сильный ветер, мороз или жаркая погода, высокая влажность, скачки атмосферного давления. Помимо этого, вызывать боли могут и работающий кондиционер, недостаточное употребление жидкости, определенная еда и напитки (вино, шампанское, кофе, копченая пища, сельдерей и шоколад), нарушение режима сна и бодрствования.

Доктор отметила, что помочь себе во время приступа можно употреблением воды, легким массажем головы и шеи, обезболивающей таблеткой, в случае, если ничего из вышеперечисленного не дало эффекта.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие долгие последствия может давать перенесенный коронавирус.

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