Врач рассказал о долгих последствиях коронавируса

Инфекционист и вирусолог Николай Малышев рассказал о долгосрочной опасности после перенесенной коронавирусной инфекции, которая грозит организму, его слова передает Ura.ru.

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«Примерно у трети перенесших заболевание страдает печень. Если покопаться, то очень много последствий со стороны дыхательной системы, сохраняется отдышка на протяжении многих месяцев», – объяснил специалист.

Малышев отметил, что лично сталкивался с многочисленными случаями проявления последствий ковида. Он подчеркнул, что зачастую они бьют по центральной нервной системе. Это проявляется в виде частичной потери слуха или в изменениях вкуса.

По словам врача, примерно треть всех переболевших страдают от поражений внутренних органов. И здесь не играет роли, легко человек перенес вирус или тяжело болел.