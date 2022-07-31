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1 час назад

Названы сроки завершения пандемии коронавируса

Мария Каткова

Вирусолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов спрогнозировал окончание пандемии коронавируса во всем мире. Его слова приводит ТАСС.

Названы сроки завершения пандемии коронавируса
Фото: unsplash.com unsplash.com

О том, что коронавирус перерос в сезонное заболевание, по мнению эксперта, можно будет с уверенностью говорить через год. Он пояснил, что сейчас заболевание курсирует между Южным и Северным полушарием, поэтому весной нужно будет наблюдать то, как завершится сезон коронавируса. Если это будет похоже на грипп, то пандемию можно считать завершенной.

Однако есть и другой сценарий развития ситуации. Пандемия завершится, но коронавирус станет не сезонным, а природно-очаговым заболеванием. В таком случае он будет вести себя, как чума или Эбола, и периодически будет появляться, когда коллективный иммунитет уменьшится. Этот вариант развития событий иммунолог считает более вероятным.

Ранее сообщалось, что иммунолог рассказал, что ждать от коронавируса осенью.

Коронавирус,Владислав Жемчугов,
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