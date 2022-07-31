Названы сроки завершения пандемии коронавируса

О том, что коронавирус перерос в сезонное заболевание, по мнению эксперта, можно будет с уверенностью говорить через год. Он пояснил, что сейчас заболевание курсирует между Южным и Северным полушарием, поэтому весной нужно будет наблюдать то, как завершится сезон коронавируса. Если это будет похоже на грипп, то пандемию можно считать завершенной.