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1 час назад

Иммунолог рассказал, что ждать от коронавируса осенью

Мира Маркина

Врач-иммунолог Николай Крючков высказал свои предположения о том, как будет развиваться коронавирус в ближайшее время, об этом сообщает издание Lenta.ru.

Иммунолог рассказал, что ждать от коронавируса осенью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Доктор отметил, что к концу лета нас ожидает мини-волна, после которой возможен небольшой спад осенью. Крючков также считает, что к концу сентября Россию ждет уже более серьезная вспышка коронавирусной инфекции, которая по количеству заболевших будет близка к зимней и прошлогодней осенней.

Однако врач сомневается, что будет возможным ввести прежние противоэпидемические меры и ограничения, потому что в связи с их отменой, на его взгляд, многие попросту перестали верить в их необходимость.

Крючков предположил, что осенью возможен очередной уход на дистанционное обучение среди учащихся и ввод обязательного ношения масок в общественных местах, однако он не уверен, что такие меры смогут сдержать новый пик очередной волны ковида.

«Прогнозировать очень сложно, потому что в этом сезоне очень много дополнительных факторов, которых у нас не было раньше и они взаимо-причудливо переплетаются. Я говорю про снижение коллективного иммунитета до драматического уровня, я имею ввиду отмену коронавирусных ограничений и невозможность их восстановить в случае необходимости, поскольку люди потеряли в них веру», — сказал Крючков

Ранее Рамблер рассказывал, что в России зафиксирован скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Коронавирус,Николай Крючков,
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