Иммунолог рассказал, что ждать от коронавируса осенью

«Прогнозировать очень сложно, потому что в этом сезоне очень много дополнительных факторов, которых у нас не было раньше и они взаимо-причудливо переплетаются. Я говорю про снижение коллективного иммунитета до драматического уровня, я имею ввиду отмену коронавирусных ограничений и невозможность их восстановить в случае необходимости, поскольку люди потеряли в них веру», — сказал Крючков