В России зафиксирован скачок заболеваемости COVID-19

Согласно данным, опубликованным РИА Новости, в течение последних суток было выявлено 11 515 заражений коронавирусом. Также сообщается, что ранее близкое значение зафиксировали 13 апреля.

В течение суток было госпитализировано 1491 россиян, инфицированных COVID-19. Выздоровели 5018 пациентов, скончался 41 человек.

В пятерку по количеству заражений за сутки на сегодняшний день входят Москва (4477 заболевших), Московская область (1242), Санкт-Петербург (1151), Ростовская область (252), Краснодарский край (211).

Сотрудники оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сообщили о росте числа госпитализаций в 31 регионе. Ситуация не изменилась в 14 субъектах страны, в 40 отмечено снижение.