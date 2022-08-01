Что нужно знать о ветрянке у детей

Ветряная оспа — инфекционное заболевание, которое относится к группе высоко заразных и поражает преимущественно детей до 12 лет. Что нужно знать об этом заболевании родителям, "Рамблеру" рассказал эксперт.

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Ветряную оспу вызывает вирус Варицелла-Зостер из третьей группы семейства герпес. Взрослые болеют реже, но тяжелее, почему так происходит и чем опасна ветрянка для взрослых, "Рамблер" уже рассказывал здесь. Дети же справляются с заболеванием легче и надолго приобретают устойчивый иммунитет

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Как распространяется

На самом деле ветряная оспа имеет сезонность и достигает максимума в осенне-зимний период. Во многом это связано с снижением иммунитета. Но заболеть можно и летом.

Источником вируса ветряной оспы является больной от последнего дня инкубационного периода до пятого дня после появления последних высыпаний, путь передачи — воздушно-капельный.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Коварство ветрянки в том, что в последний день инкубационного периода сильных высыпаний еще нет, а больной уже заразен, и в это время он заражает всех вокруг.

Интересно, что вирус способен фактически распространяться на расстояние до 20 метров, причем через коридоры, соседние комнаты и даже этажи.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Первые признаки заболевания

Инкубационный период длится от 10 до 21 дня, но чаще заболевание развивается в течение 14 дней. В это время могут проявляться следующие симптомы:

небольшое повышение температуры,

недомогание, слабость,

потеря аппетита,

тошнота, расстройство кишечника,

першение в горле, кашель.

Период высыпания при ветряной оспе начинается остро и длится, как правило, на протяжении пяти дней. В этот период может сохраняться лихорадка (температура 37-39 градусов), и каждый новый этап появления сыпи будет сопровождаться повышением температуры. Таким образом, сыпь может быть разнообразной: и пузыри, и корочка. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Лечение ветряной оспы

Специфического лечения ветряной оспы не существует, тем не менее ставит диагноз и назначает препараты врач. В поликлинику ходить не нужно, а нужно вызвать врача на дом. Специалист осмотрит ребенка, оценит риски и примет решение о необходимых препаратах. Как правило, это антигистаминные, жаропонижающие и антисептические, подсушивающие препараты. Традиционную когда-то зеленку сейчас не назначают, поскольку есть более эффективные и современные препараты.

Уход за ребенком во время болезни

Вопреки сложившемуся стереотипу купать детей можно, если у них нет лихорадки. Это позволит минимизировать риск присоединения вторичной инфекции. Нельзя купать ребенка в горячей воде, тереть мочалкой и применять мыло, гели и другие средства, умеренно-теплого душа вполне достаточно, вытирать ребенка нужно мягким полотенцем или пеленкой, осторожными, промакивающими движениями, чтобы не травмировать кожу и не повредить пузырьки, наполненные жидкостью. Важно: менять одежду каждый день, причем выбирайте вещи из самой мягкой ткани. Нельзя позволять ребенку расчесывать сыпь, это может привести к присоединению вторичной инфекции, и тогда высыпания, которые должны исчезать бесследно, могут оставить на коже шрамы-оспинки.

Опасные осложнения

Во время болезни нужно быть внимательным к ребенку и при ухудшении состояния вызывать врача.

С учетом того, что прогноз по заболеванию у большинства людей благоприятный, специфический исход с осложнением в виде энцефалита и других болезней возникает только у ослабленных пациентов с серьезно выраженным иммунным дефицитом. Среди специфических поражений, которые могут возникнуть вследствие осложнений, могут относиться поражение легких, печени, селезенки, поджелудочной железы, центральной нервной системы. Также на фоне ветрянки снижается иммунитет, что становится причиной заражения новыми инфекциями.



Специфической профилактики ветряной оспы не существует. Больные, как правило, изолируются на дому, дети допускаются в детский сад по истечении пяти суток после появления последнего элемента сыпи. Дети до трех лет, контактировавшие с больным, изолируются на 21 день с момента контакта. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Нужно ли делать прививку

Вакцина от ветрянки существует, но в календаре профилактических прививок ее нет.

Тем не менее вакцинацию от ветряной оспы можно проводить и детям, и взрослым, здесь никаких особых противопоказаний нет. Безусловно, это позволит снизить возможные осложнения и риски. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"