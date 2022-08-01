Что нужно знать о ветрянке у детей

Ветряная оспа — инфекционное заболевание, которое относится к группе высоко заразных и поражает преимущественно детей до 12 лет. Что нужно знать об этом заболевании родителям, "Рамблеру" рассказал эксперт.
Ветряную оспу вызывает вирус Варицелла-Зостер из третьей группы семейства герпес. Взрослые болеют реже, но тяжелее, почему так происходит и чем опасна ветрянка для взрослых, "Рамблер" уже рассказывал здесь. Дети же справляются с заболеванием легче и надолго приобретают устойчивый иммунитет
На самом деле ветряная оспа имеет сезонность и достигает максимума в осенне-зимний период. Во многом это связано с снижением иммунитета. Но заболеть можно и летом.
Коварство ветрянки в том, что в последний день инкубационного периода сильных высыпаний еще нет, а больной уже заразен, и в это время он заражает всех вокруг.
Инкубационный период длится от 10 до 21 дня, но чаще заболевание развивается в течение 14 дней. В это время могут проявляться следующие симптомы:
Специфического лечения ветряной оспы не существует, тем не менее ставит диагноз и назначает препараты врач. В поликлинику ходить не нужно, а нужно вызвать врача на дом. Специалист осмотрит ребенка, оценит риски и примет решение о необходимых препаратах. Как правило, это антигистаминные, жаропонижающие и антисептические, подсушивающие препараты. Традиционную когда-то зеленку сейчас не назначают, поскольку есть более эффективные и современные препараты.
Вопреки сложившемуся стереотипу купать детей можно, если у них нет лихорадки. Это позволит минимизировать риск присоединения вторичной инфекции. Нельзя купать ребенка в горячей воде, тереть мочалкой и применять мыло, гели и другие средства, умеренно-теплого душа вполне достаточно, вытирать ребенка нужно мягким полотенцем или пеленкой, осторожными, промакивающими движениями, чтобы не травмировать кожу и не повредить пузырьки, наполненные жидкостью. Важно: менять одежду каждый день, причем выбирайте вещи из самой мягкой ткани. Нельзя позволять ребенку расчесывать сыпь, это может привести к присоединению вторичной инфекции, и тогда высыпания, которые должны исчезать бесследно, могут оставить на коже шрамы-оспинки.
Во время болезни нужно быть внимательным к ребенку и при ухудшении состояния вызывать врача.
Вакцина от ветрянки существует, но в календаре профилактических прививок ее нет.
Также Денис Прокофьев напомнил, что иммунитет после вакцинации сохраняется в течение 6 лет, в Японии говорят о 10-20 годах. Опаснее всего ветрянка для беременных женщин и людей с иммунодефицитным состоянием.