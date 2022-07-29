Чем опасна ветрянка для взрослых

Казалось бы, невозможно найти человека, не переболевшего ветрянкой. Однако такие люди есть. Как так вышло, что в детстве ветряная оспа переносится гораздо легче, чем в более старшем возрасте, и чем она опасна, "Рамблеру" рассказал эксперт.

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"Ветрянка" — инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, преимущественно после контакта с больным человеком. Почему же бытует мнение, что взрослые переносят это заболевание более тяжело? Вот как на этот вопрос отвечает наш эксперт.

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Хотя бы потому, что взрослые с прожитыми годами могли приобрести фоновые заболевания, которые усугубляют иммунный ответ при столкновении с любой инфекцией. В пример можно привести новую коронавирусную инфекцию.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Еще одна причина в том, что ветряная оспа — достаточно редкая на сегодняшний день инфекция.

Наш организм, встречаясь с ней впервые, дает зачастую очень бурную защитную реакцию в виде иммунного ответа, что дает большую нагрузку на наш организм. Отсюда могут присоединяться другие расстройства работы органов и систем, что отягощает общее наше самочувствие во время борьбы с инфекцией и не только с ветряной оспой.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

У детей же иммунная система работает не так, как у взрослого, а менее слаженно и интенсивно, но ее резервов зачастую хватает чтобы побороть инфекцию.