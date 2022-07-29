Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+28° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Чем опасна ветрянка для взрослых

Катя Кобышева
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Казалось бы, невозможно найти человека, не переболевшего ветрянкой. Однако такие люди есть. Как так вышло, что в детстве ветряная оспа переносится гораздо легче, чем в более старшем возрасте, и чем она опасна, "Рамблеру" рассказал эксперт.

Чем опасна ветрянка для взрослых
Фото: AdobeStockAdobeStock

"Ветрянка" — инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, преимущественно после контакта с больным человеком. Почему же бытует мнение, что взрослые переносят это заболевание более тяжело? Вот как на этот вопрос отвечает наш эксперт.

Видео дня
Хотя бы потому, что взрослые с прожитыми годами могли приобрести фоновые заболевания, которые усугубляют иммунный ответ при столкновении с любой инфекцией. В пример можно привести новую коронавирусную инфекцию.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Еще одна причина в том, что ветряная оспа — достаточно редкая на сегодняшний день инфекция.

Наш организм, встречаясь с ней впервые, дает зачастую очень бурную защитную реакцию в виде иммунного ответа, что дает большую нагрузку на наш организм. Отсюда могут присоединяться другие расстройства работы органов и систем, что отягощает общее наше самочувствие во время борьбы с инфекцией и не только с ветряной оспой.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

У детей же иммунная система работает не так, как у взрослого, а менее слаженно и интенсивно, но ее резервов зачастую хватает чтобы побороть инфекцию.

Если ребенок заболевает ветряной оспой в годы посещения детского сада, то у него, вероятнее всего, есть запас антител, полученный от переболевшей или вакцинированной матери, что также облегчает течение заболевания.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург
Болезни и лекарства,Максим Елисеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители