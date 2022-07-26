Врач раскрыла главные симптомы чумы

Инфекционист Елена Малинникова перечислила главные симптомы чумы.
"Любой пациент с лихорадкой, высокой температурой, конечно, должен находиться изначально дома, не выходить в коллективы. Дальше врач будет диагностировать. Чума начинается с лихорадки",
– подчеркнула медик в беседе с пресс-центром НСН.
Педиатр-иммунолог Андрей Продеус также отметил, что при увеличении лимфоузлов нужно незамедлительно обратиться в больницу:
"Если есть температура или увеличенный лимфатический узел, это в любом случае повод для обращения к врачу. Чума это, начинающий рак или даже сифилис – это уже следующий вопрос. Это два первых правила: обратиться к врачу и сократить количество своих контактов. В таком случае надо обратиться к инфекционисту".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, стоит ли опасаться чумы в России.