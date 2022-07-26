Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
1 час назад

Врач раскрыла главные симптомы чумы

Мира Маркина

Инфекционист Елена Малинникова перечислила главные симптомы чумы.

"Любой пациент с лихорадкой, высокой температурой, конечно, должен находиться изначально дома, не выходить в коллективы. Дальше врач будет диагностировать. Чума начинается с лихорадки",

– подчеркнула медик в беседе с пресс-центром НСН.

Педиатр-иммунолог Андрей Продеус также отметил, что при увеличении лимфоузлов нужно незамедлительно обратиться в больницу:

"Если есть температура или увеличенный лимфатический узел, это в любом случае повод для обращения к врачу. Чума это, начинающий рак или даже сифилис – это уже следующий вопрос. Это два первых правила: обратиться к врачу и сократить количество своих контактов. В таком случае надо обратиться к инфекционисту".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, стоит ли опасаться чумы в России.

Болезни и лекарства,Видео,Андрей Продеус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители