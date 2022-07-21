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55 минут назад

Врач рассказал, опасаться ли чумы в России

Диана Товсепова

Вспышки бубонной чумы россиянам опасаться не стоит. Об этом рассказал Москве 24 доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

Врач рассказал, опасаться ли чумы в России
Фото: PxherePxhere

19 июля в Китае выявили заразившегося бубонной чумой человека. Им оказался 45-летний мужчина, который привез болезнь из поездки — он вернулся из автономного округа Внутренняя Монголия.

В Роспотребнадзоре уже заявили, что принимают все меры для исключения рисков распространения чумы в Россию.

Вознесенский объяснил, что новость о заболевшем не должна сеять панику у населения, однако станет сигналом санитарным органам усилить защитные меры.

"Чума относится к природным очаговым заболеваниям. И за этим заболеванием у нас есть очень четкий государственный надзор, который в России осуществляется и Роспотребнадзором, Россельхознадзором, и ветеринарным надзором", — рассказал врач.

В РФ, по словам врача, есть приграничные регионы, в которых могут быть определенные риски, но в последнее время случаев заражения не было.

Врач отметил, что чуму разносят грызуны, но человек также может подхватить эту инфекцию.

Болезнь уже хорошо изучена и вакцина является хорошей формой профилактики.

"Бубонная форма чумы – это относительно нетяжелая форма. Гораздо тяжелее, к примеру, легочная или кишечная. Вот в этом случае прогноз может быть очень неблагоприятный, но такие случаи возникают крайне редко", — отметил инфекционист.

Ранее мы писали о том, какие продукты необходимы для мужского здоровья.

Новости,Сергей Вознесенский,РУДН,Роспотребнадзор,Россельхознадзор,
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