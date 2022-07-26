Эндокринолог раскрыла опасность семечек

"В семечках огромное количество жирных кислот, причем превалирует Омега-6. В отличие от целительных Омега-3, Омега-6 усиливают воспаление в организме и по закону подлости первыми усваиваются. То есть если в очереди будут стоят вредные Омега-6 и полезные Омега-3, ресурсы сначала будут потрачены на Омега-6".

Вдобавок к этому, по словам эксперта, семечки провоцируют аппетит. Но и это еще не все: если в сырых семенах подсолнуха содержатся витамины и полезные вещества, то в жареных присутствует источник конечных продуктов гликирования, которые являются одним из главных факторов старения.