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1 час назад

Эндокринолог раскрыла опасность семечек

Мира Маркина

Эндокринолог Зухра Павлова раскрыла причины, по которым стоит отказаться от семечек. Рекомендациями медик поделилась в своем telegram-канале:

Эндокринолог раскрыла опасность семечек
Фото: unsplashunsplash

"В семечках огромное количество жирных кислот, причем превалирует Омега-6. В отличие от целительных Омега-3, Омега-6 усиливают воспаление в организме и по закону подлости первыми усваиваются. То есть если в очереди будут стоят вредные Омега-6 и полезные Омега-3, ресурсы сначала будут потрачены на Омега-6".

Вдобавок к этому, по словам эксперта, семечки провоцируют аппетит. Но и это еще не все: если в сырых семенах подсолнуха содержатся витамины и полезные вещества, то в жареных присутствует источник конечных продуктов гликирования, которые являются одним из главных факторов старения.

И наконец, семечка может содержать в себе яйца паразитов, а еще испортить зубы.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что эндокринолог раскрыла симптомы чрезмерного потребления сахара.

Болезни и лекарства,
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