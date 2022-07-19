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3 часа назад

Эндокринолог раскрыла симптомы чрезмерного потребления сахара

Мира Маркина

Эндокринолог Марина Миронова в беседе с изданием МедикФорум назвала пять симптомов, указывающих на то, что вы потребляете слишком много сахара.

Одним из симптомов является высокий уровень сахара в крови. Эксперт посоветовала следить за уровнем сахара даже тем людям, у которых нет диабета, поскольку эта мера профилактики в случае чего поможет его предотвратить:

"Измерение уровней сахара и инсулина в крови являются надежными индикаторами того, потребляет ли человек слишком много сахара и насколько высоким является его риск развития диабета 2 типа".

Кроме того, на злоупотребление сахаром указывают лишний вес, проблемы с кишечником, ослабленный иммунитет и тяга к сладкому.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что эндокринолог раскрыла опасные последствия обильной потливости.

Болезни и лекарства,Видео,Марина Миронова,
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