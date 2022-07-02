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47 минут назад

Эндокринолог раскрыла опасные последствия обильной потливости

Мира Маркина

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова раскрыла опасные последствия чрезмерной потливости. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эндокринолог раскрыла опасные последствия обильной потливости
Фото: unsplashunsplash

По словам медика, пот является вполне нормальной реакцией на физические упражнения, жару и стресс, поскольку таким образом организм защищает себя от перегрева. Если же повышенная потливость сопровождает человека регулярно вне зависимости от сторонних факторов, это может указывать на проблемы в работе эндокринной системы:

"Повышенной потливостью нередко сопровождается патология щитовидной железы. Обильное потоотделение в холодное время года у женщин 30-40 лет, как правило, случается при нарушении баланса полового гормона эстрадиола".

Врач также отметила, что сильный запах пота может говорить об имеющемся риске развития заболеваний эндокринной системы:

"Яркий, мужской, сильный запах свидетельствует о дисбалансе гормона дигидротестостерона. По запаху пота можно предположить, что мы увидим в анализах крови. Кому-то это кажется признаком маскулинности, а для эндокринолога и уролога это повод проверить, все ли хорошо с железами".

Павлова подчеркнула: если спустя 10 минут после принятия душа запах пота возникает вновь, это повод обратиться к врачу.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что невролог раскрыл опасность сильного потоотделения.

Болезни и лекарства,
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