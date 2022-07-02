Эндокринолог раскрыла опасные последствия обильной потливости

"Яркий, мужской, сильный запах свидетельствует о дисбалансе гормона дигидротестостерона. По запаху пота можно предположить, что мы увидим в анализах крови. Кому-то это кажется признаком маскулинности, а для эндокринолога и уролога это повод проверить, все ли хорошо с железами".