Эндокринолог раскрыла опасные последствия обильной потливости

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова раскрыла опасные последствия чрезмерной потливости. Об этом сообщает радио Sputnik.
По словам медика, пот является вполне нормальной реакцией на физические упражнения, жару и стресс, поскольку таким образом организм защищает себя от перегрева. Если же повышенная потливость сопровождает человека регулярно вне зависимости от сторонних факторов, это может указывать на проблемы в работе эндокринной системы:
"Повышенной потливостью нередко сопровождается патология щитовидной железы. Обильное потоотделение в холодное время года у женщин 30-40 лет, как правило, случается при нарушении баланса полового гормона эстрадиола".
Врач также отметила, что сильный запах пота может говорить об имеющемся риске развития заболеваний эндокринной системы:
"Яркий, мужской, сильный запах свидетельствует о дисбалансе гормона дигидротестостерона. По запаху пота можно предположить, что мы увидим в анализах крови. Кому-то это кажется признаком маскулинности, а для эндокринолога и уролога это повод проверить, все ли хорошо с железами".
Павлова подчеркнула: если спустя 10 минут после принятия душа запах пота возникает вновь, это повод обратиться к врачу.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что невролог раскрыл опасность сильного потоотделения.