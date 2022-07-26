Врач рассказал, почему опасно терпеть боль

Педиатр-иммунолог, ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале Андрей Продеус рассказал, почему опасно терпеть боль. Эксперт поделился своим мнением в эфире радиостанции Sputnik.

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По словам медика, боль сигнализирует человеку о том, что с организмом не все в порядке. Если человек не испытывает боль, то он быстрее погибает:

"Представляете, у человека аппендицит, а он боли не чувствует. Что будет? Перитонит. Если будет перитонит, то вероятность того, что он вовремя попадет в больницу и получит лечение, нулевая".