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1 час назад

Врач рассказал, почему опасно терпеть боль

Мира Маркина

Педиатр-иммунолог, ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале Андрей Продеус рассказал, почему опасно терпеть боль. Эксперт поделился своим мнением в эфире радиостанции Sputnik.

Врач рассказал, почему опасно терпеть боль
Фото: unsplashunsplash

По словам медика, боль сигнализирует человеку о том, что с организмом не все в порядке. Если человек не испытывает боль, то он быстрее погибает:

"Представляете, у человека аппендицит, а он боли не чувствует. Что будет? Перитонит. Если будет перитонит, то вероятность того, что он вовремя попадет в больницу и получит лечение, нулевая".

Медикаменты помогают остановить боль в самом начале ее развития. Если человек отказывается от обезболивающего и решает перетерпеть неприятные ощущения, очень скоро они могут усилиться, и тогда одна таблетка уже не сможет справиться с ними.

Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, как отличить "нервную" боль от настоящей.

Болезни и лекарства,Андрей Продеус,Первый канал,
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