Врач рассказал, почему опасно терпеть боль

Педиатр-иммунолог, ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале Андрей Продеус рассказал, почему опасно терпеть боль. Эксперт поделился своим мнением в эфире радиостанции Sputnik.
По словам медика, боль сигнализирует человеку о том, что с организмом не все в порядке. Если человек не испытывает боль, то он быстрее погибает:
"Представляете, у человека аппендицит, а он боли не чувствует. Что будет? Перитонит. Если будет перитонит, то вероятность того, что он вовремя попадет в больницу и получит лечение, нулевая".
Медикаменты помогают остановить боль в самом начале ее развития. Если человек отказывается от обезболивающего и решает перетерпеть неприятные ощущения, очень скоро они могут усилиться, и тогда одна таблетка уже не сможет справиться с ними.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, как отличить "нервную" боль от настоящей.