Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+31° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
2 часа назад

Невролог назвал способ отличить «нервную» боль от настоящей

Даша Краснова

Врач-невролог Андрей Шкаровский рассказал, что головная боль без видимых причин может возникнуть на нервной почве. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Невролог назвал способ отличить «нервную» боль от настоящей
Фото: unsplashunsplash

"Что вообще такое боль? Если совсем упрощать, то это неприятная физически и эмоционально реакция на повреждение организма. Без боли человек постоянно бы получал травмы и подвергался смертельной опасности, поэтому неприятные ощущения являются своеобразным предупреждением от организма. Но бывают и случаи, когда боль не связана с физическими проблемами, возникает без видимых на то причин и не проходит от приема таблеток. В таком случае можно говорить о боли на нервной почве", - сообщил врач.

Существует несколько отличий психогенной боли от «классической». Классическая боль возникает из-за реакции рецепторов на повреждение тканей, а при психогенной триггером боли может стать тяжелое событие в жизни человека.

"Боль душевная некоторыми пациентами оценивается, как нестерпимая, сковывающая, поглощающая все мысли и все тело. Схожие слова могут произносить страдающие и от хронических онкологических болей", — подчеркнул врач.

Если пациент с физическим недугом не может найти себе место, бледен и беспокоен, то пациент с нервной болью может жаловаться на неприятные ощущения, но при этом спокойно сидеть на приеме.

Также при психогенной боли пациенту трудно определить локализацию и источник проблемы. Опытный врач рано или поздно сможет определить истинную причину жалоб.

Если от неприятных ощущений не спасают препараты, кроме успокоительных и антидепрессантов, то скорее всего, боль носит психогенный характер.

До этого мы рассказывали про рак, к которому больше предрасположены мужчины.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители