Невролог назвал способ отличить «нервную» боль от настоящей

"Что вообще такое боль? Если совсем упрощать, то это неприятная физически и эмоционально реакция на повреждение организма. Без боли человек постоянно бы получал травмы и подвергался смертельной опасности, поэтому неприятные ощущения являются своеобразным предупреждением от организма. Но бывают и случаи, когда боль не связана с физическими проблемами, возникает без видимых на то причин и не проходит от приема таблеток. В таком случае можно говорить о боли на нервной почве", - сообщил врач.