Невролог назвал способ отличить «нервную» боль от настоящей

Врач-невролог Андрей Шкаровский рассказал, что головная боль без видимых причин может возникнуть на нервной почве. Об этом сообщает «Доктор Питер».
"Что вообще такое боль? Если совсем упрощать, то это неприятная физически и эмоционально реакция на повреждение организма. Без боли человек постоянно бы получал травмы и подвергался смертельной опасности, поэтому неприятные ощущения являются своеобразным предупреждением от организма. Но бывают и случаи, когда боль не связана с физическими проблемами, возникает без видимых на то причин и не проходит от приема таблеток. В таком случае можно говорить о боли на нервной почве", - сообщил врач.
Существует несколько отличий психогенной боли от «классической». Классическая боль возникает из-за реакции рецепторов на повреждение тканей, а при психогенной триггером боли может стать тяжелое событие в жизни человека.
"Боль душевная некоторыми пациентами оценивается, как нестерпимая, сковывающая, поглощающая все мысли и все тело. Схожие слова могут произносить страдающие и от хронических онкологических болей", — подчеркнул врач.
Если пациент с физическим недугом не может найти себе место, бледен и беспокоен, то пациент с нервной болью может жаловаться на неприятные ощущения, но при этом спокойно сидеть на приеме.
Также при психогенной боли пациенту трудно определить локализацию и источник проблемы. Опытный врач рано или поздно сможет определить истинную причину жалоб.
Если от неприятных ощущений не спасают препараты, кроме успокоительных и антидепрессантов, то скорее всего, боль носит психогенный характер.
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