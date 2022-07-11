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1 час назад

Назван рак, к которому мужчины предрасположены больше женщин

Мира Маркина

Онколог, директор Бюро по изучению рака Илья Тимофеев в беседе с aif.ru назвал рак, который грозит мужчинам больше, чем женщинам. По мнению медика, к 2036 году у мужчин заболеваемость раком почки возрастет на 24% и войдет в тройку самых частых новообразований у мужчин.

Назван рак, к которому больше предрасположены мужчины
Фото: unsplashunsplash

Тимофеев пояснил: два основных фактора, которые увеличивают риск развития данного недуга – ожирение и курение.

"Показана четкая зависимость ожирения и заболеваемости раком почки, связанная с вовлечением метаболизма жирных кислот в канцерогенез. Следовательно, профилактика рака почки проста — отказ от курения и правильное питание",

– подчеркнул врач.

Онколог также отметил, что рак почки долгое время может протекать бессимптомно. Выявить его поможет компьютерная томография.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые нашли новый биомаркер для выявления рака.

Болезни и лекарства,
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