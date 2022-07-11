Назван рак, к которому больше предрасположены мужчины

Онколог, директор Бюро по изучению рака Илья Тимофеев в беседе с aif.ru назвал рак, который грозит мужчинам больше, чем женщинам. По мнению медика, к 2036 году у мужчин заболеваемость раком почки возрастет на 24% и войдет в тройку самых частых новообразований у мужчин.