Назван рак, к которому больше предрасположены мужчины

Онколог, директор Бюро по изучению рака Илья Тимофеев в беседе с aif.ru назвал рак, который грозит мужчинам больше, чем женщинам. По мнению медика, к 2036 году у мужчин заболеваемость раком почки возрастет на 24% и войдет в тройку самых частых новообразований у мужчин.
Тимофеев пояснил: два основных фактора, которые увеличивают риск развития данного недуга – ожирение и курение.
"Показана четкая зависимость ожирения и заболеваемости раком почки, связанная с вовлечением метаболизма жирных кислот в канцерогенез. Следовательно, профилактика рака почки проста — отказ от курения и правильное питание",
– подчеркнул врач.
Онколог также отметил, что рак почки долгое время может протекать бессимптомно. Выявить его поможет компьютерная томография.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые нашли новый биомаркер для выявления рака.