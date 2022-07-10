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3 часа назад

Ученые нашли новый биомаркер для выявления рака

Катя Кобышева

Российские ученые обнаружили РНК, которая может стать биомаркером для диагностики онкологических заболеваний. Об этом пишет издание «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу Сколковского института науки и технологий.

Ученые нашли новый биомаркер для выявления рака
Фото: PxHerePxHere

В ходе исследования ученые изучили функции длинной некодирующей РНК LL35, которая считывает информацию из генов, но не несет при этом конкретных данных. Эта молекула регулирует метаболизм жиров и глюкозы, но в отличие от других типов РНК, не не переводит эти вещества в белки, из-за чего нарушаются функции печени. Однако по ее уровню в организме можно судить о наличии патологий и использовать эти данные для диагностики рака. Ученые полагают, что в дальнейшем можно будет создать новые способы обнаружения и лечения онкологических заболеваний.

«Обычно получается так, что при патологических процессах — например, воспалении или раке — уровень многих биомаркеров растет. Но наша днРНК - LL35 при патологии снижается, и это подчеркивает тот факт, что она важна в норме. Потенциально этот результат можно использовать при создании панели биомаркеров, чтобы охарактеризовать заболевание или его стадию », — объяснила руководитель исследования Ольга Сергеева.

Ранее гипотоникам дали совет по восстановлению упавшего давления.

Наука,Ольга Сергеева,
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