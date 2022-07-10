Ученые нашли новый биомаркер для выявления рака

В ходе исследования ученые изучили функции длинной некодирующей РНК LL35, которая считывает информацию из генов, но не несет при этом конкретных данных. Эта молекула регулирует метаболизм жиров и глюкозы, но в отличие от других типов РНК, не не переводит эти вещества в белки, из-за чего нарушаются функции печени. Однако по ее уровню в организме можно судить о наличии патологий и использовать эти данные для диагностики рака. Ученые полагают, что в дальнейшем можно будет создать новые способы обнаружения и лечения онкологических заболеваний.