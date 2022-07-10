Ученые нашли новый биомаркер для выявления рака

Российские ученые обнаружили РНК, которая может стать биомаркером для диагностики онкологических заболеваний. Об этом пишет издание «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу Сколковского института науки и технологий.
В ходе исследования ученые изучили функции длинной некодирующей РНК LL35, которая считывает информацию из генов, но не несет при этом конкретных данных. Эта молекула регулирует метаболизм жиров и глюкозы, но в отличие от других типов РНК, не не переводит эти вещества в белки, из-за чего нарушаются функции печени. Однако по ее уровню в организме можно судить о наличии патологий и использовать эти данные для диагностики рака. Ученые полагают, что в дальнейшем можно будет создать новые способы обнаружения и лечения онкологических заболеваний.
«Обычно получается так, что при патологических процессах — например, воспалении или раке — уровень многих биомаркеров растет. Но наша днРНК - LL35 при патологии снижается, и это подчеркивает тот факт, что она важна в норме. Потенциально этот результат можно использовать при создании панели биомаркеров, чтобы охарактеризовать заболевание или его стадию », — объяснила руководитель исследования Ольга Сергеева.